На Тернопільщині чоловік порвав бюлетені, бо не зміг проголосувати за свого кандидата

Житель Онишківців порвав бюлетені. За словами чоловіка, так він протестує проти того, що не може проголосувати за голову громади та депутатів до місцевої ради.

За словами поліцейського, який перебував на дільниці, він зафіксував факт пошкодження бюлетеня. Каже, на чоловіка можуть скласти адміністративний протокол за пошкодження бюлетеня. Про це повідомляє Суспільне.

У селі Онишківці Шумського району відкрили дільницю, яка не працювала дві години. На бюлетенях, які отримала дільнична комісія для голосування за кандидатів у депутати до Шумської міської ради та за кандидатів на посаду міського голови був надрукований номер іншої дільниці. Про це розповіла координаторка громадянської мережі ОПОРА в області Ольга Галушка.

За її словами, на упаковці з отриманими бюлетенями було зазначено правильний номер дільниці, а всередині лише один бюлетень мав правильним номер, решта – номер іншої дільниці.

Зі слів голови дільничної комісії Марії Хвесюк, за вказівкою Шумської міської виборчої комісії дільниця призупинила процес голосування, а 427 бюлетенів позначили як недійсні. Також вона повідомила, що на цій дільниці виборцям видають два бюлетені замість чотирьох. Це бюлетені для голосування за кандидатів у депутати до Тернопільської обласної та Кременецької районної рад.

Також не працювала дільниця в Залісцях на Шумщині, повідомила Ольга Галушка. Каже, там теж переплутали бюлетені. Зараз дільниця працює за тим же принципом, що в Онишківцях. Виборцям видають по два бюлетені.

Голова Шумської міської ТВК Світлана Бєлякова повідомила ОПОРІ, що було прийняте рішення погасити бюлетені, оскільки вони є такими, що не підлягають врахуванню.

Загалом, в області облаштували 1 183 дільниці. З них – 5 сьогодні відкрилися із запізненням, повідомив Олександр Богомол. За його словами, йдеться про 3 дільниці Тернополі та 2 – в Гусятинському районі. Це сталося у зв’язку з неправильним підрахунком бюлетенів для голосування та відсутністю одного з членів виборчої комісії. Олександр Богомол каже, ці дільниці почали працювати о 08:15. Решта дільниць відкрилися вчасно.

На території Тернопільської міської територіальної громади 103 виборчі дільниці, в тому числі і вісім спеціальних. Дільниці працюватимуть до 20:00 години. Про це повідомила голова обласної територіальної виборчої комісії Галина Щигельська.