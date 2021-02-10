На Тернопільщині чоловік поховав жінку у септику під купою сміття

Впродовж тижня жителів одного із сіл Чортківського району непокоїло питання про відсутність тридцятидев’ятирічної сусідки. Жінку ніхто не бачив, хоча всі знали, що у неї серйозні проблеми зі здоров’ям.

Її співмешканець стверджував, що знайома поїхала в гості у сусідню область. Ці чутки, каже т.в.о. начальника Чортківського районного відділу поліції Анатолій Мельник, дійшли і до поліції. Тому, аби переконатися в правдивості слів чоловіка, до родини їздили дільничні офіцери. Побачивши правоохоронців, чоловік розповів, що сталося насправді.

За його словами, ще минулого вівторка, 2 лютого, він прокинувся вночі і побачив, що його співмешканка не подає ознак життя. Чоловік злякався, аби його не звинуватили у вбивстві, і сховав тіло подруги у септику, прикривши зверху сміттям.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працівники ДСНС та криміналістична лабораторія науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Обстеживши територію, поліцейські знайшли тіло потерпілої у вказаному місці. Судово-медичний експерт на тілі жінки слідів насильницької смерті не виявив, а розтин показав, що вона померла природною смертю через хронічні захворювання.

Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР згідно з статтею 115 частина 1 з відміткою “природна смерть”, повідомляють у поліції.