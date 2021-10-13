Поліцейські склали на чоловіка протокол за вчинення сімейного насилля і, згідно рішення суду, винуватиць має сплатити штраф.

12 жовтня на лінію 102 звернулася жителька одного з сіл Борщівської громади про те, що її співжитель чинить щодо неї фізичне насилля та погрожує підірвати. На місце події виїхали працівники відділення поліції №1 міста Борщова та співробітники спецпідрозділу.

За вказаною адресою поліцейські застали нетверезого чоловіка, 1977 року народження, проте вибухових пристроїв не виявили.

Щодо зловмисника складено адміністративний протокол за статтею 173-2 КУпАП (вчинення насильства в сім’ї). Згідно судового рішення винуватець має сплатити штраф.

Поліцейські проводять додаткову перевірку, аби з’ясувати, чи не зберігає борщівчанин незаконної зброї.