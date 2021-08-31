Кривавою поножовщиною закінчилась побутова сварка в барі «Аскольд» с. Язловець Бучацького району. Через нестриманість неповнолітній юнак дивом залишився живий, а батько трьох дітей опинився у в’язниці. Інцидент стався в останніх числах жовтня 2019 року.

Того вечора у заклад зі своєю дівчиною прийшов такий собі Сергій (з етичних міркувань ім’я юнака змінено). Хлопець святкував день народження і ще чекав на друзів, пише Номер один. За сусіднім столиком неподалік від них насолоджувались пивом двоє чоловіків – брати Д. Слід зазначити, що один із них брав участь у бойових діях на сході України і нещодавно повернувся додому.

Усе було добре, поки Сергій не попросив одного із братів, Маркіяна Д., стишити музику (так він розповів у суді). У відповідь почув не вельми ввічливу відмову. Принижений перед дівчиною юнак скипів і нецензурно облаяв його та ще й цинічно відгукнувся про його брата-ветерана. Зрозуміло, майже вдвічі старші за віком чоловіки не стерпіли, один із них ударив хлопця пляшкою по голові.

І тоді Сергій зателефонував, але не до поліції, а своїм друзям. Далі все було, як в американському вестерні: раптом через службовий вхід до бару влетіли троє юнаків і накинулись на двох чоловіків.

Варто наголосити, що потерпілий неповнолітній Ярослав Я. хоч і приїхав разом із ними, але участі в бійці не брав, а стояв осторонь біля стойки.

В якийсь момент один із братів, Маркіян Д., вибіг на кухню і з ножем у руках влетів у зал. Довго не думаючи, вдарив ним підлітка, який з цікавістю спостерігав за бійкою. Студент схопився за живіт й, охоплений болем та жахом, кинувся тікати. Тим часом Маркіян грізно почав підходити до наляканих неповнолітніх хуліганів. Не відомо, чим би все скінчилося, але з кухні слідом за порушником вибігла його дружина та відібрала у нього холодну зброю. Отже, чоловік учинив умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння (ч.1 ст.121 КК України).

Тим часом хтось із відвідувачів викликав швидку допомогу та поліцію. Потерпілого терміново прооперували. І хоча ножове поранення було тяжким (лезо ножа зачепило печінку), хлопчина вижив.

Поставши перед судом, 31-річний батько трьох дітей Маркіян Д. визнав, що його обурили образливі висловлювання молодиків на адресу його брата, який є учасником бойових дій на сході України та проливав кров за незалежність і територіальну цілісність країни. Відтак Бучацький районний суд, керуючись ст. 69 КК України, застосував до Маркіяна Д. досить лояльне покарання – пів року арешту, що є надзвичайно м’яким, ніж це передбачено законом. Щоправда, суд повністю задовольнив цивільний позов неповнолітнього потерпілого та зобов’язав обвинуваченого сплатити йому 100 тис. грн. моральної шкоди.

Обурений відверто м’яким вироком, студент разом з адвокатом подали апеляційні скарги та вимагали на 6 років відправити нестриманого на руку обвинуваченого за грати. Зокрема, як повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду, у своїй скарзі потерпілий неповнолітній Ярослав Я. наголосив, що Маркіян Д. ані під час досудового слідства, ні в суді першої інстанції винним себе не визнавав і слідству не сприяв, перед ним не вибачився, хоча він є неповнолітнім. Крім того, за весь цей час не відшкодував навіть гривні заподіяної шкоди.

У судовому засіданні апеляційного суду обвинувачений визнав цей факт.

Проаналізувавши матеріали справи, колегія зауважила, що посткримінальна поведінка Маркіяна Д. не свідчить про його щире каяття. Водночас зауважила, що місцевим судом чомусь не було враховано як обтяжуючу обставину перебування його у стані алкогольного сп’яніння.

Відтак колегія суддів Тернопільського апеляційного суду скасувала вирок Бучацького суду та винесли новий, засудивши багатодітного батька до 5 років позбавлення волі.