На Тернопільщині чоловік оригінально подякував дружині за сина. ВІДЕО

21/12/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

У Кременці під вікнами пологового відділення влаштували танцювальний флешмоб. Таким чином тато новонародженої дитини привітав дружину та свого хлопчика.

Як пишуть у спільноті Типовий Кременець, друзі виконали танець та подарували молодій мамі повітряні кульки та квіти, передає Доба.

— Для неї це був сюрприз та велика несподіванка. Щаслива жінка та усі зустрічаючі випустила кульки у небо. Медперсонал був приємно та весело здивований. Таке тут вперше, — зазначається у повідомленні.

Танці біля пологового

Нещодавно перед вікнами пологового відділення Кременецької лікарні трапилась цікава подія. Тато новонародженої дитини привітав дружину та свого хлопчика квітами та концертом-флешмобом. Друзі виконали танець та подарували молодій мамі повітряні кульки та квіти. Для неї це був сюрприз та велика несподіванка. Щаслива жінка та усі зустрічаючі випустила кульки у небо. Медперсонал був приємно та весело здивований. Таке тут вперше!!!

Опубліковано Типовий Кременець Субота, 15 грудня 2018 р.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,342 / 12.13m