На Тернопільщині чоловік оригінально подякував дружині за сина. ВІДЕО
У Кременці під вікнами пологового відділення влаштували танцювальний флешмоб. Таким чином тато новонародженої дитини привітав дружину та свого хлопчика.
Як пишуть у спільноті Типовий Кременець, друзі виконали танець та подарували молодій мамі повітряні кульки та квіти, передає Доба.
— Для неї це був сюрприз та велика несподіванка. Щаслива жінка та усі зустрічаючі випустила кульки у небо. Медперсонал був приємно та весело здивований. Таке тут вперше, — зазначається у повідомленні.
Нещодавно перед вікнами пологового відділення Кременецької лікарні трапилась цікава подія. Тато новонародженої дитини привітав дружину та свого хлопчика квітами та концертом-флешмобом. Друзі виконали танець та подарували молодій мамі повітряні кульки та квіти. Для неї це був сюрприз та велика несподіванка. Щаслива жінка та усі зустрічаючі випустила кульки у небо. Медперсонал був приємно та весело здивований. Таке тут вперше!!!
Опубліковано Типовий Кременець Субота, 15 грудня 2018 р.
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