На Тернопільщині чоловік оригінально подякував дружині за сина. ВІДЕО

Танці біля пологового

Нещодавно перед вікнами пологового відділення Кременецької лікарні трапилась цікава подія. Тато новонародженої дитини привітав дружину та свого хлопчика квітами та концертом-флешмобом. Друзі виконали танець та подарували молодій мамі повітряні кульки та квіти. Для неї це був сюрприз та велика несподіванка. Щаслива жінка та усі зустрічаючі випустила кульки у небо. Медперсонал був приємно та весело здивований. Таке тут вперше!!!

Опубліковано Типовий Кременець Субота, 15 грудня 2018 р.