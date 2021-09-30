У с.Мартишківці Лановецької ТГ Кременецького району чоловік на поминках за бабусею побив свою тітку.

Про це йдеться у рішенні Кременецького районного суду, передають Тернопільські події.

Свою вину у вчиненні кримінального проступку обвинувачений визнав частково і в судовому засіданні пояснив, що 07 липня 2021 року він приїхав в с.Мартишківці Лановецької ОТГ Кременецького району до помешкання свого діда, оскільки це був дев’ятий день після смерті баби. Орієнтовно о 22 годині 30 хвилин між ним та його тіткою виник словесний конфлікт. Коли вони вийшли з хати на подвір’я, то він взяв в руки стільчика і кинув його в сторону плота, можливо попавши при цьому в тітку, оскільки було темно і він нічого не бачив. Умислу на заподіяння тілесних ушкоджень він не мав.

Потерпіла ж розповіла, що підозрюваний разом зі своїм другом приїхав в с.Мартишків Лановецької ТГ Кременецького району, вони були вже випивші. Це був дев`ятий день після смерті його баби. Оскільки молодик продовжував випивати в хаті, то в неї з ним виник словесний конфлікт. В подальшому вона вийшла з хати в літню кухню і в цей момент почула, що в її сторону летить стілець, який вдарив її в плече. Стілець пролетів біля голови її дочки, яка стояла між нею та чоловіком. При призначенні міри покарання вона наполягає на найсуворішому покаранні. Її свідчення підтвердили й інші очевидці.

Чоловіка визнали винним та присудили 80 (вісімдесят) годин громадських робіт.