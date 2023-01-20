На Тернопільщині чоловік до смерті забив знайомого різками, бо той крав у нього гроші і самогон

Мешканець Тернопільщини отримав сім років тюрми за побиття односельчанина різками. Таким чином 50-річний мешканець села Кудринці хотів провчити чоловіка, який часто крав у нього гроші та самогон.

Після останньої крадіжки обвинувачений виламав декілька гілок, знайшов злодія, і наніс йому численні удари, від яких той помер. В суді свою провину чоловік визнав, однак запевнив, що наміру на вбивство він не мав. Суддя призначив обвинуваченому мінімальне покарання за статтею про нанесення тяжких тілесних – сім років ув’язнення. Про це повідомляє Zaxid.net.

Нагадаємо, інцидент стався ввечері 22 липня минулого року в селі Кудринці Чортківського району. Ввечері того дня 50-річний чоловік вирішив провчити крадія, який неодноразово виносив речі з його господарства. Для цього селянин наготував декілька гілок. Знайшовши злодія, він почав наносити йому численні удари по всьому тілу, зокрема, і по голові.

Від травм в 63-річного потерпілого почалась масивна крововтрата, внаслідок чого він помер на місці. Справу кваліфікували за ч.2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).

Як йдеться у вироку Борщівського райсуду, допитаний на засіданні обвинувачений повністю визнав вину. Він пояснив, що потерпілий часто крав у нього гроші та самогон. Востаннє чоловік скоїв крадіжку ввечері 22 липня. Тож він вирішив побити крадія, аби той більше так не робив.

Обвинувачений запевнив, що за 20 хвилин після побиття повернувся до потерпілого, і коли побачив, що той без свідомості, викликав швидку. «Намагався поміряти пульс, надати допомогу, однак [потерпілий] не подавав ознак життя. Зателефонував в поліцію на лінію 102 і повідомив, що побив чоловіка. Через 15 хв приїхали працівники поліції, а потім швидка, лікарі якої констатували смерть. Він не хотів смерті [потерпілого] і не думав, що так станеться, проте був дуже злий, оскільки той викрадав в нього гроші і самогон», – такі свідчення дав у суді обвинувачений.

Про обвинуваченого відомо, що за місцем проживання він характеризується позитивно, а до кримінальної відповідальності раніше не притягувався.

Суддя Павло Чир визнав чоловіка винним у нанесенні тяжких тілесних та призначив йому сім років тюрми. Строк відбування покарання рахуватимуть з 23 липня, дня затримання. Наразі вирок не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.