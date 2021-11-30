До співробітників відділення поліції, що у Заліщиках, звернула жителька села Сеньків і повідомила, що в її онука односелець викрав скутер вартістю 8 000 гривень. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, підозрюваний разом з батьком хлопця, якому належить транспортний засіб, часто разом випивають. Зловмисник під час чергового застілля розсердився на чоловіка, мовляв, той хоче пити за чужий рахунок, а сам не пригощає. З тими словами 55-річний чоловік пішов на чуже обійстя і забрав скутер. Бабуся хлопця, котра й повідомила поліцію про випадок, каже, на двоколісник неповнолітній внук заробив сам, від горе-батька, котрий тільки пиячить, дитина не те що допомоги, уваги не має.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом поліцейські розпочати кримінальне провадження – частина 1 статті 289 ККУ.