Бив ногами: на Тернопільщині чолов’яга познущався із школяра
13/02/2019 0
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У поліцію звернулася жителька міста Бучач, що на Тернопільщині. Жінка просила притягнути до кримінальної відповідальності чоловіка, який побив її сина.
Як повідомляють Тернополяни, випадок трапився ще наприкінці минулого року, однак про це мама 11-річного школяра дізналася лише зараз. Зі слів заявниці, на ґрунті неприязних відносин 43-річний місцевий мешканець наніс хлопчику декілька ударів ногами.
Щодо кривдника розпочато кримінальне провадження. Поліція проводить розслідування.
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