Бив ногами: на Тернопільщині чолов’яга познущався із школяра

Як повідомляють Тернополяни, випадок трапився ще наприкінці минулого року, однак про це мама 11-річного школяра дізналася лише зараз. Зі слів заявниці, на ґрунті неприязних відносин 43-річний місцевий мешканець наніс хлопчику декілька ударів ногами.

Щодо кривдника розпочато кримінальне провадження. Поліція проводить розслідування.