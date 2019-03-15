Черговий спалах кору виявили у загальноосвітній школі села Лідихів Кременецького району. Там інфекцію підхопило семеро учнів. Нині діти перебувають на стаціонарному лікуванні у місцевому медичному закладі, повідомили в обласному лабораторному центрі.

Ситуація з кором на Тернопільщині залишається неблагополучною, – каже завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру Марія Павельєва. Минулої доби в області зареєстрували більше двадцяти випадків цього захворювання.

«За первинними терміновими повідомленнями зареєстровано 68 випадків інфекційних захворювань, з них на кір зареєстровано 23 випадки. Відтак епідемічна ситуація із захворюваності на кір в області кваліфікується як неблагополучна. Продовжуємо реєструвати випадки захворювання серед осіб різного віку. Спалахи стаються в основному в організованих колективах. Причина такої ситуації – низький рівень імунізації проти цього захворювання. Нині варто кожному перевірити календар щеплення та зробити вакцинацію. Оскільки вакцинація – єдиний надійний метод захисту від цієї хвороби».

В області залишається діючими 22 спалахи кору. Нагадаємо, минулого року ця недуга забрала життя п’ятнадцяти українців, з них 11 – діти. Смертельні випадки в Україні траплялися і цьогоріч.

Софія Романська