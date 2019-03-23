Черговий спалах кору трапився у селищі Дружба Теребовлянського району. У місцевій загальноосвітній школі це захворювання підхопило четверо учнів і один вчитель. Наразі хворі перебувають на стаціонарному лікуванні у медичному закладі.

Нині на Тернопільщині залишається діючими 18 спалахів кору, – повідомила начальник відділу обласного лабораторного центру Марія Павельєва. За її словами, ситуація з кором залишається неблагополучною. Кількість хворих постійно збільшується: від початку року це захворювання підхопило понад дві тисячі краян. «Хворіють на кір і діти, і дорослі. Дорослі переносять це захворювання важче. Відтак рекомендуємо переглянути свій календар щеплень, при необхідності пройти ревакцинацію. Оскільки ситуація з кором на Тернопільщині залишається нестабільною. Постійно спостерігається тенденція щодо збільшення кількості хворих. Найбільше випадків захворювання – у Тернополі, хоча виявляємо хворих майже в усіх районах області».

Епідеміологи стверджують: хворіють на кір українці, які не вакциновані, або ж щеплювалися неякісними вакцинами. Лікарі радять не уникати вакцинації, а перед проходженням цієї процедури консультуватися із сімейним лікарем. До слова, аптечні заклади вакциною забезпечені.

Софія Романська