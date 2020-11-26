Понад 420 випадків коронавірусу зафіксували на Тернопільщині минулої доби. Це антирекорд від початку пандемії COVID-19. Ускладнення епідемічної ситуації простежується у більшості районів області.

Побільшало хворих на корронавірус серед людей з групи ризику. Це викликає занепокоєння у лікарів, адже такі особи переважно переносять хворобу у середніх і важких формах. Дитяче населення хворіше рідше, – зазначає начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Часто діти мають безсимптомні форми, що може становити небезпеку через поширення інфекції.

«Прогнози епідеміологів невтішні. Рівень захворюваності може і далі збільшуватися. Тому було прийнято рішення щодо залучення ще двох лікувальних закладів для надання допомоги хворим на коронавірус. На щастя, серед дітей захворюваність не збільшується. В середньому на стаціонарному лікуванні перебуває 11-15 дітей. Більше дітей з діагнозом COVID-19 знаходяться на амбулаторному лікуванні, тому що вони переносять захворювання легше, ніж дорослі».

Лише в обласному центрі учора діагностували COVID-19 у 102 людей, у Тернопільському районі – 45. Також серед районів у сумній статистиці лідирують Бережанський, Борщівський, Заліщицький, Збаразький, Теребовлянський і Чортківський.