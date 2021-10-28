748 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. Під кінець тижня у регіоні знову побільшало інфікованих. Епідеміологи пов’язують це із пізніми зверненнями за медичною допомогою.

За пронозами епідеміологів, пік захворюваності можливий у листопаді. Відтак жителів краю просять вакцинуватися і дотримуватися карантину.

«За останні жовтневі тижні захворюваність на коронавірус прискорила зростання. Синхронно зросла кількість позитивних тестів і нових госпіталізацій. Уповільнити розповсюдження коронавірусу та інфікування людей можна дотриманням карантинних правил, які введені в нашій країні та вакцинацією. Дотримання гігієнічних норм також є важливим. Своєчасне тестування та виявлення коронавірусу дає змогу людині вчасно звернутися по допомогу та уникнути складного перебігу хвороби. Натомість якщо не виявити коронавірус, людина може стати джерелом зараження для інших, зокрема тих самих груп ризику, які з вищою ймовірністю перенесуть коронавірус у складній формі», – каже головна державна лікарка області Оксана Чайчук.

Нагадаємо, на Тернопільщині підтвердили новий варіант штаму Дельта. Лікарі стверджують, що саме він інтенсивно поширюється сьогодні у регіоні.