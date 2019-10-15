Після дорожньо-транспортної пригоди у лікарні помер шістдесятирічний житель Борщова.

За словами правоохоронців, аварія трапилася 14 жовтня близько 17:00 на автодорозі Татарів-Кам’янець-Подільський між селами Верхняківці та Глибочок Борщівського району.

За попередніми даними, загиблий керував автомобілем марки Opel Astra. Чоловік не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у автопоїзд у складі сідлового тягача “DAF”.

Кермувальника легківки з травмами та підозрою на перелом основ черепа доправили до лікарні. Проте врятувати життя чоловікові не вдалося.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.