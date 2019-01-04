На Тернопільщині – чергова смертельна аварія. ФОТО
04/01/2019 0
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Аварія з потерпілими трапилася 4 січня о 10:10 на автодорозі в селищі Дружба. В результаті удару загинув чоловік.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Теребовлянського відділу поліції. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ, який рухався в напрямку Тернополя, раптово виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з іномаркою BMW.
Кермувальник Жигулів, житель смт. Дружба, 1955 року народження, загинув на місці події.
Що стало причиною такого маневру – встановить слідство. За словами водія іншого автомобіля, на момент ДТП на трасі не було автівок і чому ВАЗ виїхав на зустрічну, коли не було причин для обгону, не розуміє. Дорога також суха.
Триває слідство.
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