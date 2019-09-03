Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася у понеділок, 2 вересня, близько 19 години.

За попередніми даними, 61-річний житель Кременця, керуючи скутером, при виїзді з другорядної дороги не надав перевагу в русі автомобілю марки «Volkswagen Passat B5» та допустив зіткнення. Внаслідок такого маневру водій скутера помер на місці ДТП.

Як повідомляють у поліції, відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.