На Тернопільщині за минулу добу зареєстровано один летальни випадок від коронавірусу. Померла 80-річна жителька села Угринь Чортківського району.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Загалом за добу підтверджено 125 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (43 особи)
Бережанський район (3 особи):
• м. Бережани – 3
Борщівський район (2 особи):
• с. Королівка – 1
• с. Стрілківці – 1
Бучацький район (1 особа):
• с. Бариш – 1
Гусятинський район (3 особи):
• с. Раштівці – 1
• с. Крогулець – 1
• с. Суходіл – 1
Заліщицький район (1 особа):
• м. Заліщики – 1
Збаразький район (8 осіб):
• м. Збараж – 6
• с. Іванчани – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
Зборівський район (6 осіб):
• м. Зборів – 1
• с. Присівці – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Загір’я – 1
• с. Хомівка – 1
• с. Жабиня – 1
Козівський район (4 особи):
• с. Конюхи – 2
• с. Глинна – 1
• с. Велика Плавуча – 1
Кременецький район (10 осіб):
• м. Кременець – 6
• м. Почаїв – 3
• с. Великі Млинівці – 1
Лановецький район (7 осіб):
• м. Ланівці – 4
• с. Грибова – 1
• с. Білозірка – 1
• с. Плиска – 1
Монастириський район (0 осіб)
Підволочиський район (10 осіб):
• смт Підволочиськ – 4
• м. Скалат – 2
• с. Теклівка – 1
• с. Нове Село – 1
• с. Кам’янки – 2
Підгаєцький район (4 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Голендра – 1
• с. Шумляни – 1
• с. Старе Місто – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• с. Малий Говилів – 1
Тернопільський район (16 осіб):
• с. Біла – 1
• с. Великі Гаї – 2
• с. Гаї-Гречинські – 3
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Ступки – 1
• с. Шляхтинці – 1
• с. Лозова – 1
• с. Білоскірка – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Острів – 1
• с. Плотича – 1
Чортківський район (4 особи):
• м. Чортків – 2
• смт Заводське – 1
• с. Угринь – 1
Шумський район (2 особи):
• с. Підгайці – 2