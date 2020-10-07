На Тернопільщині за минулу добу зареєстровано один летальни випадок від коронавірусу. Померла 80-річна жителька села Угринь Чортківського району.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Загалом за добу підтверджено 125 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (43 особи)

Бережанський район (3 особи):
• м. Бережани – 3

Борщівський район (2 особи):
• с. Королівка – 1
• с. Стрілківці – 1

Бучацький район (1 особа):
• с. Бариш – 1

Гусятинський район (3 особи):
• с. Раштівці – 1
• с. Крогулець – 1
• с. Суходіл – 1

Заліщицький район (1 особа):
• м. Заліщики – 1

Збаразький район (8 осіб):
• м. Збараж – 6
• с. Іванчани – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1

Зборівський район (6 осіб):
• м. Зборів – 1
• с. Присівці – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Загір’я – 1
• с. Хомівка – 1
• с. Жабиня – 1

Козівський район (4 особи):
• с. Конюхи – 2
• с. Глинна – 1
• с. Велика Плавуча – 1

Кременецький район (10 осіб):
• м. Кременець – 6
• м. Почаїв – 3
• с. Великі Млинівці – 1

Лановецький район (7 осіб):
• м. Ланівці – 4
• с. Грибова – 1
• с. Білозірка – 1
• с. Плиска – 1

Монастириський район (0 осіб)

Підволочиський район (10 осіб):
• смт Підволочиськ – 4
• м. Скалат – 2
• с. Теклівка – 1
• с. Нове Село – 1
• с. Кам’янки – 2

Підгаєцький район (4 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Голендра – 1
• с. Шумляни – 1
• с. Старе Місто – 1

Теребовлянський район (1 особа):
• с. Малий Говилів – 1

Тернопільський район (16 осіб):
• с. Біла – 1
• с. Великі Гаї – 2
• с. Гаї-Гречинські – 3
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Ступки – 1
• с. Шляхтинці – 1
• с. Лозова – 1
• с. Білоскірка – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Острів – 1
• с. Плотича – 1

Чортківський район (4 особи):
• м. Чортків – 2
• смт Заводське – 1
• с. Угринь – 1

Шумський район (2 особи):
• с. Підгайці – 2