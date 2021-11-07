Штормове попередження оголосили синоптики на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, регіон огортатимуть густі тумани. Видимість залишатиметься на рівні 200-500 метрів. Це сприятиме небезпечним ситуаціям на автошляхах.

На Тернопільщину йдуть атмосферні фронти. Вони і зумовлюватимуть погодні умови найближчими днями в регіоні. Місцями через їхній вплив пройдуть дощі, а також дошкулятиме сильний вітер. “У неділю дощі ймовірні на Заході України. Також тут очікується похолодання до +8 +12 градусів. Періодично спостерігатиметься рвучкий західний та північно-західний вітер. Вночі та вранці спостерігатимуться густі тумани. Адаптуємося до сірого сезону прогулянками та розумною профілактикою здоров’я”, – зазначила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступний тиждень буде прохолоднішим. Почастішають опади, а також відчутно знизяться температурні показники.