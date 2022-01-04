Жовтий рівень небезпечності оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, по області пориви південно-західного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температурні показники залишатимуться плюсовими.

Як повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології, 5 січня у краї зберігатимуться складні погодні умови. Окрім сильного вітру, дошкулятиме ожеледиця на автошляхах.

“5 січня в Україні очікується теплий день. Денна температура повітря досягне +5 +12 градусів. Вітер також захоче похизуватися своїми владними можливостями, ганятиме хаотично та весело, часом розганяючись до штормових поривів, буде західним, південно-західним 7-12 метрів за секунду з поривами до 15-20 метрів за секунду. Щоправда, можливості ці виявляться з таким собі результатом — бо сильний вітер зведе майже нанівець роботу теплої повітряної маси і відчуватиметься холодніше, ніж мало би бути за такої високої температури повітря. Дощі пройдуть неоднорідно — вночі та вранці у західних областях”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, похолодання, хоча й невелике, передбачається на Різдво, 7 січня.