Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, у краї можливі сильні вітри. Щодо температурних показників, то вони вночі коливатимуться від незначного мінуса до плюса, а вдень передбачається 5-7 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, обійдеться без опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний.

«П’ятниця в Україні буде вітряною. Південний вітер розганятиметься до 7-12 метрів за секунду, а пориви можливі до штормових, до 15-22 метрів за секунду. Дощів буде мало, лише аж ввечері на крайньому заході. Температура повітря протягом дня підвищиться, очікується близько +10 градусів».

За попередніми прогнозами, у суботу-неділю в Україні пройдуть періодичні дощі, однак буде тепло та вітряно.