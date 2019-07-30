До 4 серпня на Тернопільщині діятиме обмеження руху для вантажівок.

Зумовлено це істотним потеплінням.

Щоб не руйнувати дороги, вантажівки зможуть їхати тільки вночі.

У період з 29 липня до 4 серпня, на території області введено температурний режим. Якщо температура повітря вдень вище 28°C, рух вантажного транспорту, вага якого становить більше ніж 24 тонни, буде тимчасово обмежено на дорогах області:

М – 09 – Тернопіль – Львів – Рава-Руська: км 1+521 – 40+338

М – 12 – Стрий -Знам’янка: км 78+754 – 193+209

М – 19 – Доманове – Ковель – Чернівці -Тереблече: км 237 + 754 – 446+641

Якщо ви не знаєте де перечекати спеку, ось список місць, де можна це зробити👉 https://cutt.ly/IhOybU.