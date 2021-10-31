На Тернопільщині через спалювання трави сталося майже пів тисячі пожеж

Майже півтисячі пожеж сталося цього року на Тернопільщині через спалювання сухої трави.

Про це повідомив речник ДСНС в області Сергій Данілін. Пожежі завдали збитків на 16 млн. грн.

Більшість пожеж сухої рослинності трапляється у сільській місцевості. За словами рятувальників, після збільшення штрафів простежується позитивна тенденція. Втім, у погожі дні рятувальні служби десятки разів виїжджають гасити вогонь.

“Минулої доби у селі Вигода виникла пожежа сухої трави на відкритій території площею 1 га. Пожежу ліквідовано місцевою пожежною командою селища Мельниця — Подільська. У селі Білобожниця також виникла пожежа сухої трави та сміття на відкритій території площею 100 м кв. У Заліщиках горіла суха трава на відкритій території площею 0,5 га. У Ланівцях зайнялося сухе листя на території площею 4 м кв. У с. Зелене Мельнице-Подільської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території площею 1,5 га. У селі Сільце Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на території площею 20 м кв. Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються”.

Правоохоронці стверджують: у більшості до пожеж призводять зумисні підпали сухої трави. Відтак на Тернопільщині проводять профілактичні рейди, щоб попередити порушення.