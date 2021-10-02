На Тернопільщині через спалювання сміття ледь не згорів будинок

Через спалювання листя та сміття на Тернопільщині почастішали пожежі. Зокрема, минулої доби рятувальники гасили вогонь у Підгородньому, ліквідовували займання сміттєзвалища у Гримайлові та на Чортківщині.

Як повідомив речник ДСНС в області Сергій Данілін, вогонь вітряної погоди поширюється миттєво. Відтак під час спалювання сміття значний ризик займання господарських будівель.

«Ліквідовано пожежу сміття на відкритій території в с. Підгороднє. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Ще одна пожежа сміття сталася на відкритій території в селі Гримайлів Чортківського району. Внаслідок пожежі знищено сміття на площі 20 м. кв. У селі В. Чорнокінці Колиндянської територіальної громади Чортківського району, на вул. Підлісна виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку, двері, перекриття та покриття на площі 30 м. кв., пошкоджено перекриття на площі 20 м. кв. Пожежу ліквідовано черговим державного пожежно-рятувального загону. Під час гасіння пожежі врятовано дану господарську будівлю. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються».

За словами рятувальників, більшість пожеж стається через необережне поводження з вогнем. А виїзди бійців ДСНС обходяться в сотні тисяч гривень.