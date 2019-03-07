На Тернопільщині через радянське свято знищують червонокнижні рослини

07/03/2019 Розмір тексту:

Операція «Первоцвіт» триває на Тернопільщині. Сьогодні правоохоронці разом з екологічними інспекторами провели спеціальний рейд вулицями обласного центру. Виявляли тих, хто незаконно реалізовує підсніжники.

Напередодні 8-го березня кількість порушників значна, – каже завідувач сектора екологічного контролю Держекоінспекції в Тернопільській області Михайло Онищук. Люди продають рослини, занесені до Червоної Книги України.

«За це порушення передбачена адміністративна відповідальність, зокрема штраф від 510 до 1700 грн. із конфіскацією рослин. За аналогічні дії, вчинені у межах природно-заповідного фонду, штраф сягає від 1700 до 3655 грн. Крім того, за один екземпляр незаконно добутої рослини занесеної до Червоної книги України передбачена відповідна компенсація за її знищення, наприклад: черемша (цибуля ведмежа) – 62 грн. шафрани (крокуси), підсніжники від 49 до 62 грн. у залежності від виду, сон трава – від 37 до 62 грн у залежності від виду. Торгівля первоцвітами набуває надзвичайно великих розмірів, тому з метою збереження та запобігання їх знищенню проводиться операція «Первоцвіт». До проведення цих заходів залучаються працівники Національної Поліції, громадські інспектори з охорони довкілля, державна лісова охорона та представники органів виконавчої влади».

Жителям краю нагадують: заборонено не лише продавати, а й купувати первоцвіти. Щоб вберегти рослин в області проводять спеціальні рейди в рамках операції «Первоцвіт», яка триватиме до 10-го травня.

Софія Романська