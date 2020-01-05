Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук після трагічної пожежі в Одесі доручив провести інвентаризацію усіх навчальних закладів та навести лад у сфері пожежної безпеки. Відтак на Тернопільщині тривають перевірки шкіл, коледжів, вишів щодо дотримання пожежних норм.

Через недоліки у сфері пожежної безпеки можуть закрити навчальні заклади. У результаті перевірок такі недоліки були виявлені в деяких школах і вишах на Тернопільщині. Наразі навчальні заклади працюють над їхнім виправленням, – запевнила керівниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома.

«Майже 80% закладів, які знаходяться у нашому підпорядкуванні, мають необхідні протипожежні засоби. Також в окремих закладах працюють над проектно-кошторисною документацією на облаштування протипожежних заходів. Такі роботи є досить дороговартісними. Вартість становить від пів мільйона гривень, залежно від площі закладу. Вважаю, що ці роботи є необхідними, і потрібно виділяти кошти для облаштування протипожежних заходів, оскільки безпека дітей має бути на першому місці. В усіх навчальних закладах має бути протипожежна сигналізація та система оповіщення».

За результатами перевірок стало відомо, що в багатьох школах є проблеми із запасними виходами. В окремих навчальних закладах не було працюючих вогнегасників. А сигналізація та система оповіщення залишаються недоступними для великої кількості освітніх закладів. Оскільки їхнє облаштування вартує понад пів мільйона гривень.

Софія Романська