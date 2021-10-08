Через підпали трави в області та сміття масово стаються пожежі

Три пожежі сталися учора на Тернопільщині через підпали сухої трави та сміття. Рятувальники гасили вогонь у селі Біла Тернопільського району, Заліщиках і Борщеві.

Як повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін, через спалювання сухої трави пожежа сталася у селі Біла Тернопільського району. Там вогонь охопив площу понад 1,5 гектара.

«Черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідовано пожежу сухої трави в селі Біла. Вогонь поширювався на відкритій території на площі 1,5 га. Черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону ліквідовано пожежу сухої трави на відкритій території на площі 10 м. кв., котра виникла в м. Заліщики Чортківського району на вул. Устименка. У місті Борщів Чортківського району поблизу вул. Вовківська виникла пожежа сміття на паспортизованому сміттєзвалищі площею 10 м. кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону. Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються».

Загалом від початку року на Тернопільщині сталося більше тисячі пожеж на відкритих територіях. Причини більшості з них – через самовільні підпали.