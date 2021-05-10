Ледь не згорів лісовий масив на Тернопільщині через підпал сухої трави. Пожежа сталася поблизу міста Шумськ. На місці затримали і палія — місцевого 62-річного чоловіка.

На Шумщині вогонь охопив площу у майже п’ятдесят гектарів. Полум’я гасили рятувальники разом з лісівниками, також допомагали боротися зі стихією і місцеві жителі. Як повідомила речниця ДСНС області Ірина Крупа, за півгодини вдалося локалізувати пожежу.

“Випадок трапився на Шумщині. 5 травня о 16:51 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про горіння сухої трави на відкритій території поблизу Шумська. Пожежа перекинулась на прилеглий лісовий масив. До місця події негайно вирушив черговий караул 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Разом з рятувальниками боролися з вогнем працівники лісництва та місцеві жителі. О 17:30 спільними зусиллями локалізували полум’я на площі 0,3 га, а о 17:43 пожежу загасили. Під час гасіння вдалось врятувати лісовий масив на площі 47,7 га. Вогнем знищено суху траву на площі 0,15 га та на такій же території пошкоджено стовбури соснових дерев. Ймовірна причина виникнення пожежі – підпал”.

Цього року на Тернопільщині зареєстрували 258 пожеж в екосистемах. Вони охопили площу понад 223 га. Рятувальники просять громадян відмовитись від практики випалювання сухої рослинності. Особливо – поблизу лісових масивів і торфовищ, біля житлового сектору та ліній електропередач. Оскільки вогонь знищує насіння і коріння живих рослин, пошкоджує нижні частини дерев і кущів, руйнує гумус, гинуть рослини, комахи, молодняк звірів і птахів.