Нагадаємо, від грудня тернопільські патрульні штрафують за перевищення швидкості. Відтак за цей період поліцейські склали майже півтори тисячі протоколів. Ймовірно, таких штрафів далі ще побільшає. Оскільки від початку цього тижня Патрульна поліція області отримала ще два пристрої для вимірювання швидкості руху.

Нині в області швидкість руху транспортних засобів вимірюють на трьох трасах, – повідомила прес-секретар Патрульної поліції області Катерина Басалига. Зокрема TruCAMи використовують на таких автошляхах: М12, М 09 і М 19. Про це водіїв повідомляють спеціальні дорожні знаки.

«Водії знають, що ведеться вимірювання швидкості руху. Оскільки спостереження ведеться винятково з узбіччя дороги, де припаркований службовий автомобіль із увімкненими проблисковими маячками синього кольору. Нині поліцейські використовують TruCAMи міжнародній трасі М-09 ( Тернопіль -Львів – Рава-Руська), а також на трасах М-12 (Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка) на ділянці 154-191 км та М-19 (Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече) на ділянці 330-415 км».

Додамо, за перевищення обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год передбачений штраф у розмірі 255 гривень. У разі перевищення швидкості більше, як на 50 км/год штраф сягає 510 гривень.

Софія Романська