Синоптики на Тернопільщині оголосили штормове попередження через ожеледицю. Жителів краю просять бути обережними. Оскільки на автошляхах і тротуарах ймовірні небезпечні ситуації.

Вихідними у регіоні буде похмуро і вітряно. Місцями пройдуть невеликі дощі. Погоду зумовлюватимуть вологі атмосферні фронти.

“У суботу фронтальна волога повітряна маса ще затримається. Подекуди в західних областях очікуються опади, подекуди налипання мокрого снігу. У неділю на зміну вологим фронтам до нас прийде антициклон, який підсушить повітря, розжене хмари і навіть можна буде милуватися сонцем! Вітер вихідними очікується рвучким, некомфортним, спочатку західний, з переходом на південний та південно-східний. Температура повітря вихідними впродовж дня коливатиметься близько нуля”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступний тиждень розпочнеться з підвищення температурних показників. Відтак останніми днями грудня зберігатиметься плюсова температура повітря.