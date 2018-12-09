На Тернопільщині через ожеледь “швидка” не доїхала до хворої

09/12/2018 Розмір тексту:

8 грудня близько 7-ї години медики отримали виклик до села Байківці Тернопільського району. Однак дістатися до пацієнта їм завадили погані погодні умови та не кращі умови утримання дороги, що вела від Тернополя до села Байківці.

За межами міста на медиків очікував вкритий кригою та щедро политий зимовим дощем асфальт, пише Погляд. На щастя, водій швидкої вчасно зорієнтувався та не прийняв виклик дороги, яка так і просила останнього перевірити стан зимових шин, здатність до екстремального водіння та міцність нервів. Карета швидкої допомоги зупинилась на перехресті вулиць Купчинського та Корольова у Тернополі, а лікарі були вимушені шукати інший спосіб дістатися хворої. На допомогу прибули рятувальники, які взялися доправити медиків за допомогою пожежного автомобіля на базовому шасі «МАЗ». Поки медики міняли «колеса», родичі хворої скасували виклик.

Шумським лікарям пощастило менше, адже їх машина внаслідок сильної ожеледиці злетіла в кювет у селі Васьківці. На допомогу, знову ж таки, прибули місцеві рятувальники, які за допомогою буксирувального тросу звільнили «Peugeot Boxer» з кювету та відбуксировали на центральну частину дороги.