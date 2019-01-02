На Тернопільщині через неправильне щеплення постраждали двоє дітей. ВІДЕО

02/01/2019 Розмір тексту:

У двох дітей зі села Кобиловолоки Теребовлянського району виявили ускладнення після щеплення проти туберкульозу.

Як повідомляє ТТБ, півторарічному Артуру Белею 2 серпня зробили щеплення. Після цього на місці вакцинації з’явилося гнійне запалення. До редакції «Новин» звернулася мати хлопчика Індіра Белей і розповіла, що синові через ускладнення прооперували руку.

Діагноз холодний абсцес поставили ще одній дитині, якій робили щеплення того ж дня в амбулаторії села Кобиловолоки. Про це повідомила обласний дитячий фтизіатр Світлана Мадич.

За її словами, причиною ускладнення в обох дітей була неправильна техніка введення вакцини.

Також додала, що за 11 місяців 2018-го, в Тернопільській області проти туберкульозу щепили 8666 дітей. За її словами, в обласному протитуберкульозному диспансері через несприятливі події після вакцинації БЦЖ в цьому році лікували 5 дітей.