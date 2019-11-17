Тільки цього місяця життя п’ятьох людей на Тернопільщині обірвалося у пожежах. Причиною займань стало куріння в ліжку.

«Куріння в ліжку часто призводить до пожеж. І, переважно, такі випадки закінчуються фатально», – каже речниця ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа. Найчастіше люди курять в ліжку в нетверезому стані.

«Запалюючи цигарку та лягаючи відпочити, вони не усвідомлюють всієї небезпеки такого вчинку. Адже засинаючи, людина не відчуває, як недопалок випадає з рук. Час тління запаленої цигарки складає від 4 до 10 хвилин, а температура може сягати до 900 градусів. Цього достатньо, щоб загорілися предмети, на які може потрапити недопалок: запалена цигарка, що потрапляє на постільну білизну призводить до її тління, яке невдовзі переростає в горіння. При тлінні будь-яких матеріалів утворюється окис вуглецю. Якщо в приміщенні незадовільний повітрообмін – відбувається неповне загорання вуглецю. Це призводить до утворення чадного газу, який є небезпечним для життя людини. Під час пожеж спричинених курінням в ліжку більшість людей гине саме через отруєння чадним газом».

Рятувальники наголошують: трагедії повторюються із року в рік, а куріння в ліжку залишається однією з основних причин загибелі людей у пожежах.

Софія Романська