На Тернопільщині через корупцію звільнили двох поліцейських

Упродовж цього року за погодженням з прокуратурою складено та направлено до суду 5 адміністративних протоколів про вчинення поліцейськими правопорушень, пов’язаних з корупцією.

До адміністративної відповідальності судами області притягнуто 7 правоохоронців, 2 з них – у справах за протоколами Національного агентства з питань запобігання корупції.

З метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вирішення питання відповідальності винних осіб, розроблення заходів, спрямованих на недопущення порушень законодавства, органами прокуратури області внесено в Головне управління Національної поліції в Тернопільській області 17 подань, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 10 поліцейських, 2 з них – звільнено з посад.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.