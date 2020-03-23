Карантин може завадити реалізувати плани аграріям на Тернопільщині.

Через заборону роботи торгових закладів і магазинів, фермери не можуть закупити насіння, а також необхідну техніку для проведення весняних сільськогосподарських робіт.

Підприємець Іван Бориско із Заліщицького району не може підготувати техніку для весняно-польових робіт, а також є труднощі із закупкою насіння.

“Ми розуміємо необхідність цих заходів, які впроваджені в нашій країні, усвідомлюємо і ту небезпеку через поширення коронавірусу, але їсти хочеться завжди. Я вважаю, потрібно дати можливість аграріям, селянам, нормально провести весняно-польові роботи. Через випадок коронавірусу у нашому районі, ми були змушені відпустити людей, щоб вони сиділи на карантині. Але зараз такий час, що потрібно завершувати посівну, а також готувати техніку для інших робіт. Ну і, звісно, маємо проблеми із закупками насіння, бо багато магазинів, з якими ми співпрацювали, зупинили роботу”.

А тим часом економісти прогнозують глобальну кризу, яка охопить більшість країн світу через епідемію коронавірусу. Найбільше потерпають і цій ситуації підприємці, власники невеликого бізнесу, орієнтованого на послуги. За прогнозами експертів, в Україні дорожчатимуть продукти, речі першої необхідності, натомість можуть дешевшати товари розкоші, нерухомість, автівки.

Софія Романська