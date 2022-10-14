Частину вуличного освітлення відновлять на Тернопільщині.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, електропостачання вже працює в усіх населених пунктах краю.

Попри відновлення електропостачання, жителів краю просять ощадливо споживати енергоносії.

«Було порушено електропостачання в нашій області. Сьогодні вночі було відновлено електропостачання у населених пунктах області. Станом на зараз локальні проблеми вирішені. Економія електроенергії сьогодні є в пріоритеті. Звертаюся до всіх жителів Тернопільської області. Ми повинні максимально економити електроенергію. Використовуючи її бездумно, ми не даємо можливості розподілити її на сусідні області, які ще не відновили повністю роботу. Щодо вуличного освітлення, то прийнято рішення, що воно буде включатися до моменту настання комендантської години – 23.00, не в повному об’ємі, а близько половини освітлення буде працювати. Сітілайти та білборди повинні бути виключеними», – зазначив Володимир Труш.

Нагадаємо, внаслідок масової атаки ворога було пошкоджено електростанції у сусідніх регіонах. Це призвело до аварійного вимкнення електрики у частини населених пунктів Тернопільщини.