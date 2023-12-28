На Тернопільщині бус в’їхав у підводу з колядниками. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 27 грудня близько 17:30. Між селами Криве та Зарубинці зіткнулися автомобіль та гужова підвода.

На місце події виїжджали працівники Підволочиського відділення поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «MERCEDES-BENZ-VITO», у якому було шестеро пасажирів, допустив зіткнення із задньою частиною гужової підводи, запряженої конем. Віз перевозив 11 пасажирів – учасників Вертепу.

У результаті ДТП до лікарні потрапив один неповнолітній колядник. Водії попередньо тверезі, але у них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.