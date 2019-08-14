Погіршення погодних умов на території Тернопільської області, що відбулося 13 серпня та супроводжувалось опадами з градом та сильними поривами вітру мало ряд негативних наслідків.

Зокрема, в с. Зозулинці Заліщицького району поривом сильного вітру з одного приватного житлового будинку зірвало частину покрівлі та пошкоджено близько 100 м. кв покрівлі. Також є випадки повалення дерев та пошкодження теплиць градом.

У с. Синьків Заліщицького району поривами сильного вітру пошкоджено покрівлю школи та орієнтовно п’яти приватних будинків, також є випадки повалення дерев та пошкодження теплиць.

В с. Колодрібка Заліщицького району поривом сильного вітру зірвало частину покрівлі з однієї приватної господарської будівлі.

Інформація щодо наслідків негоди на території області уточнюється, повідомляють у ДСНС.