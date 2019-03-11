На Тернопільщині буревій зірвав дах готелю і пошкодив лікарню. ВІДЕО

11/03/2019 Розмір тексту:

У місті Чортків на вулиці Шевченка сильний вітер зірвав покрівлю з будівлі готелю.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС Тернопільської області.

“Сьогодні о 08:40 у місті Чортків по вулиці Шевченка, зірвало покрівлю з будівлі готелю. Орієнтовна площа покрівлі 500 кв.м. В наслідок події ніхто не постраждав”, — йдеться у повідомленні.

На місці події працює 3 відділення пожежно-рятувальних підрозділів 6-ї ДПРЧ Управління, оперативна група Чортківського РВ Управління, комісія Чортківської міської ради.

Крім того, від сильного вітру постраждала лікарня у Підволочиську. Про це повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

За повідомленням, о 09:40 внаслідок ускладнення погодних умов, сильних поривів вітру в смт. Підволочиськ по вул. Мстислава, пошкоджено покрівлю на будівлі Підволочиської ЦРКЛ. Орієнтовна площа пошкодженої покрівлі 50 кв. м. В наслідок події ніхто не постраждав. На місці події працює, оперативна група Підволочиського РВ Управління, комісія Підволочиської РДА.