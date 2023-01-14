На Тернопільщині були знеструмлені десятки населених пунктів. Не через ворожі обстріли

Складні погодні умови на Тернопільщині призвели до додаткових аварій в електромережах.

Про це повідомили у ВАТ “Тернопільобленерго“.

“У зв’язку із складними погодними умовами, в частині нашої області, відбулось обледеніння на лініях електропередач наругою 0,4-10 кВ. Відповідно, є пошкодження цих ліній (обриви проводів), внаслідок чого тимчасово без електроенергії залишився ряд населених пунктів Тернопільщини.

Станом на 14 годину 14 січня без електропостачання залишалося ще 82 населених пункти Тернопільської області. Аварійно-відновлювальні бригади працюють над відновленням пошкоджених електричних мереж, щоб донести світло до домівок споживачів. Проте, в деяких населених пунктах ситуація з енергопостачанням залишається складною”, – повідомили в обленерго.

Енергетики просять споживачів із терпінням та розумінням поставитися до такої ситуації.