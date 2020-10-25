Поклади природного газу виявили у селі Посухів Бережанського району.

Як пишуть Тернополяни, про них стало відомо у 1973 році під час проведення геологорозвідувальних робіт. Тоді свердловину законсервували, розповіли у Бережанській міській раді.

Припускають, що об’єм газу близько 50 тис куб/добу.

Сьогодні жителі села хвилюються через проведення нових геологорозвідувальних робіт на земельній ділянці площею 2,4 га.

«Дані роботи проводить ТЗОВ “Карпатнадра”, яке уклало договір на оренду земельної ділянки з 20 серпня 2020 року до 31 грудня 2020 року на підставі рішення сесії Бережанської міської ради №1771, з орендною платою 30 тисяч гривень», – розповіли у міськраді.

З даного приводу у селі посухів відбулася зустріч місцевих жителів. Люди хвилюються за екологію в місці проведення робіт та просять досконалого вивчення питання з фахівцями даного напрямку.