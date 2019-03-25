Справу щодо організованої злочинної групи, яка займалася сутенерством та наданням сексуальних послуг, 22 березня слідчі передали до суду.

Ще на початку січня слідче управління спільно з відділом по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми в Тернопільській області, викрили групу осіб, причетних до секс-індустрії. Організатор бізнесу разом з адміністратором та водієм постануть перед судом. Їм інкримінували статтю 302 частина 2 ККУ – Створення або утримання місць розпусти і звідництво з метою наживи. діяльність підозрюваних, які організували бізнес з надання секс-послуг на території нашого краю оперативники відстежували впродовж десяти місяців.

За словами Олександра Буняка, справу започаткувала двадцятидев’ятирічна уродженка Дніпра. Співпрацювати з сутенершою погодилося 9 повій з Одеси, Волині, Херсону, Києва та Дніпра. Найняла жінка водія з Тернополя та дівчину-адміністратора з Дніпропетровської області. Усі замовлення приймалися по телефону чи через інтернет, а вже потім скеровували до клієнтів дівчат. Покупці самі на місці зустрічі обирали ту, з якою бажали провести час. Година послуг дівчат вартувала 1000-1500 гривень. Заробіток ділили 50 на 50. П’ятдесят відсотків йшло повіям, решту отримували посередники. Із клієнтами дівчата зустрічалися за межами власного житла – у саунах, готелях, приватних будинках. На добу вони встигали обслуговувати від п’яти до десяти чоловіків.

Правоохоронці відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми разом з слідчим управлінням та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури прийшли до дівчат та організатора з санкціонованими обшуками. Під час спецоперації у сутенерши вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, записники та банківські картки.

Відповідно до своїх діянь відповідатиме перед законом троє осіб – організатор, водій та адміністратор, повідомляють у поліції.