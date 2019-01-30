На Тернопільщині псих “тероризував” односельців і зірвав роботу сільради

30/01/2019 Розмір тексту:

Шістдесят днів примусового лікування у психоневрологічній лікарні – такий запобіжний захід, відповідно до клопотання слідчих, погодила місцева прокуратура Тернополя щодо жителя села Байківці.

Чоловікові, 1981 року народження, інкримінують статтю 185 частина 1 ККУ – крадіжка, а його поведінку розцінюють, як небезпечну для суспільства.

За словами начальника Тернопільського відділення поліції Віктора Волощука, за плечима підозрюваного не один злочин. Наразі правоохоронці розслідують ще й причетність чоловіка до зникнення велосипеда, телефонів та інших цінних речей у сусідів села. Крадене він здавав до ломбарду, а зароблені гроші витрачав на прожиття.

Коли підозрюваному прийшли вручити повістку про оголошення підозри, він почав поводитися агресивно, кидався на правоохоронців і на будь-які зауваження не реагував. Його затримали. Відомо, що житель Тернопільського району неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство.

Нещодавно він зірвав роботу сільради та погрожував її працівникам розправою. Чоловік уже стояв на обліку в психоневрологічному диспансері. Як зазначають у поліції, після лікування підозрюваний постане перед судом.