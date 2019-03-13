На Тернопільщині будуть судити листоношу, котра привласнювала чужі гроші
Кременецькою місцевою прокуратурою скеровано до суду кримінальне провадження щодо листоноші одного із сіл Шумського району, що привласнила чуже майно, шляхом підроблення та використання офіційного документа.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
У грудні 2018 року працівниками Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури виявлено привласнення листоношою 1 класу поштового відділення одного із сіл Шумського району Тернопільської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», чужого майна.
Працівниця відділення зв’язку сфальсифікувала підпис своєї односельчанки у платіжній відомості про отримання грошової виплати у сумі близько 4000 гривень на тверде паливо, призначених потерпілій управлінням соцзахисту, як малозабезпеченій. В процесі розслідування зловмисниця відшкодувала кошти.
Завершено досудове розслідування кримінального провадження, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України, ч.1 ст.358, ч. 4 ст. КК України.
Триває робота щодо встановлення інших фактів причетності працівників відділень зв’язку Шумського району до привласнень чужих грошей, шляхом фальсифікації підписів в офіційних документах про отримання мешканцями краю грошових субсидій.
Прокуратура передала до суду матеріали у справі стосовно листоноші, котра привласнювала чужі кошти. Як виявилося в ході розслідування, жінка підробляла підписи у відомостях. Таким чином вона привласнила щонайменше 4000 гривень.
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