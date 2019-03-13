На Тернопільщині будуть судити листоношу, котра привласнювала чужі гроші

13/03/2019 Розмір тексту:

Кременецькою місцевою прокуратурою скеровано до суду кримінальне провадження щодо листоноші одного із сіл Шумського району, що привласнила чуже майно, шляхом підроблення та використання офіційного документа.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

У грудні 2018 року працівниками Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури виявлено привласнення листоношою 1 класу поштового відділення одного із сіл Шумського району Тернопільської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», чужого майна.

Працівниця відділення зв’язку сфальсифікувала підпис своєї односельчанки у платіжній відомості про отримання грошової виплати у сумі близько 4000 гривень на тверде паливо, призначених потерпілій управлінням соцзахисту, як малозабезпеченій. В процесі розслідування зловмисниця відшкодувала кошти.

Завершено досудове розслідування кримінального провадження, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України, ч.1 ст.358, ч. 4 ст. КК України.

Триває робота щодо встановлення інших фактів причетності працівників відділень зв’язку Шумського району до привласнень чужих грошей, шляхом фальсифікації підписів в офіційних документах про отримання мешканцями краю грошових субсидій.

Прокуратура передала до суду матеріали у справі стосовно листоноші, котра привласнювала чужі кошти. Як виявилося в ході розслідування, жінка підробляла підписи у відомостях. Таким чином вона привласнила щонайменше 4000 гривень.

