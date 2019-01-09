На Тернопільщині будуть судити директора товариства

09/01/2019 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні у сфері бюджетних відносин за фактом службового недбальства директора товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 р. між однією з сільських рад Тернопільського району та підрядною організацією укладено договір щодо ремонту даху адміністративної будівлі сільської ради.

Директор товариства, що виконувало роботи, передбачені договором, неналежно поставившись до своїх службових обов’язків, не перевіривши обсяг та якість виконаних будівельних робіт, підписав акт про їх виконання. На підставі цього документу підприємству перераховано кошти, проте проведеною ревізією виявлено невідповідність між фактично виконаними будівельними роботами та зазначеними в актах.

Через неналежне виконання директором товариства своїх службових обов’язків, інтересам сільської ради Тернопільського району спричинено шкоду на суму понад 175 тис грн.

Розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.367 КК України (службова недбалість) завершено, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.