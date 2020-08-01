Під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області слідчими СБУ в області завершено розслідування за ч.1 ст. 258-3. (участь у терористичній групі чи терористичної організації) КК України стосовно бойовика ЛНР.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, у 2015 році обвинувачений увійшов до складу терористичної групи «Брянка СССР», яка діяла як один із підрозділів народної міліції «Луганської народної республіки».

Перебуваючи на посадах та виконуючи обов’язки заступника командира мінометного взводу – командир міномету та командира протитанкового артилерійського взводу, обвинувачений брав участь у скоєнні терористичних актів, захопленні адміністративних будівель, перешкоджанні виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів України та військовослужбовцями Збройних Сил України.

Оскільки громадянин переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Луганської області, його оголошено у розшук та, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого до суду скеровано обвинувальний акт.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такого.