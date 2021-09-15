Нові карантинні правила запровадив Уряд. За постановою Кабміну, під час ускладнення епідемічної ситуації вакциновані жителі краю можуть не дотримуватися більшості карантинних вимог. Втім, для цього необхідно отримати COVID-сертифікати.

COVID-сертифікати міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування або одужання від COVID-19. Так званий “жовтий” сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а “зелений” – про повний курс вакцинації.

Як повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, нові карантинні обмеження встановили для запобігання поширенню COVID-19.

“До постанови Кабміну було внесено ряд змін, які допоможуть запобігти ускладненню епідситуації на COVID-19, а також дозволять активно працювати бізнесу. У першу чергу це стосується ковідних сертифікатів, які можна отримати на ресурсі “Дія”. Людина, яка вакцинована двічі, отримає зелений сертифікат. При переході у жовту зону, педагогічні працівники, які вакциновані на 80%, мають жовті сертифікати, зможуть працювати в очному режимі. Інші заклади: басейни, спортзали, ресторани, вони будуть працювати за умови, коли колективи на 80% вакциновані, а відвідувачі всі вакциновані. В умовах червоної зони, заклади освіти працюватимуть у тому випадку, коли 100% педагогічного колективу буде вакциновано двічі. Інші заклади: кінотеатри, басейни, ресторани працюватимуть, якщо всі працівники та відвідувачі вакциновані”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, на Тернопільщині далі простежуються негативні тенденції із COVID-19. За прогнозами епідеміологів, у жовтні можлива нова хвиля коронавірусу.