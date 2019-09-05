19 нових амбулаторій зводять на Тернопільщині.

Будівництво відбувається в рамках реформи системи охорони здоров’я. Окрім цього, в 45-ти закладах проводять капітальні ремонти.

Нині на Тернопільщині працює 215 амбулаторій, понад 700 ФАПів, 20 центрів первинної медико-санітарної допомоги, – каже начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Богайчук. У частини закладів вже завершили капітальні ремонти.

«У 19 населених пунктах на Тернопільщині відбувається будівництво нових амбулаторій. Ми їх споруджуємо з нуля і плануємо завершити будівництво деяких закладів до кінця цього року. Є проблема у Кременецькому районі, там відмовляються подавати у Мінрегіон два проекти у зв’язку з тим, що немає співфінансування. Хоча готова документація по обох проектах. З цього можна зробити висновок про ймовірне небажання деяких органів місцевого самоврядування активно брати участь у реалізації проектів», – зазначає Володимир Богайчук.

Додамо, у процесі реалізації медичної реформи лікувальні заклади краю почали працювати як некомерційні неприбуткові підприємства. А угоди із сімейними лікарями підписали понад 80% жителів області.

Софія Романська