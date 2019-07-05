Кримінальне провадження за фактом наруги над похованнями внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань чортківські поліцейські.

Як повідомляють у поліції, територія на кладовищі, на якій вирили котлован для будівництва меморіального пам’ятника воїнам Української Галицької армії, виявилася місцем захоронення.

Поліцейські встановили, що фірма-підрядник, яка здійснювала земельні роботи, орієнтувалася на висновок, згідно якого поховань на місці копання котловану бути не мало. Хто робив такий висновок і на яких підставах, – правоохоронці з’ясовують. Адже, як стало відомо, і архівні дані свідчать про захоронення на цій території, і самі робітники підрядної організації бачили там надгробки. Вириту землю разом з людськими рештками будівельники, як стверджують, вивезли на сміття. Наразі поліцейські встановлюють це місце, аби була можливість здійснити перепоховання.

На території, де виритий котлован, під час огляду теж виявлено рештки людських кісток. Будівництво меморіального пам’ятника зупинено. Триває досудове розслідування.