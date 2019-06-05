5-го червня Україна залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Місцями стовпчики термометрів перевищуватимуть тридцятиградусну позначку. Однак без грозових дощів не обійдеться.

«У денну пору доби очікується +24+29 градусів вище нуля. У Франції, Великій Британії та місцями навіть в Іспанії та Португалії у середу холодяка до +10+15 градусів ще й з дощами. Але дощами нас також не здивуєш, у більшості областей України знову короткочасні дощі або й зливи, грози, під час гроз шквали та можливий град», – зазначає Наталка Діденко.

У спекотну погоду фахівці радять вибирати одяг зі світлих натуральних тканин і пити багато води. Таким способом організм зможе швидко адаптуватися до нових умов. Втім, парасолі і далі залишаються незмінним аксесуаром, адже без дощів упродовж доби не обійдеться.

Софія Романська