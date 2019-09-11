По-літньому тепло буде до кінця тижня на Тернопільщині. Стовпчики термометра вдень підвищуватимуться до 25 градусів тепла.

Але вже цими вихідними до нашого краю прийде похмура прохолодна погода. Тож жителям краю радять готувати теплі речі.

«Два потужних антициклони, зі сходу та заходу, зумовлюватимуть у більшості країн, включно з Україною, суху малохмарну сонячну погоду. Величезна територія нашої Європи буде на осонні. Окрім сухої погоди українців порадує комфортна температура повітря. Протягом дня очікується +25+29 градусів. Вітер східного та південно-східного напрямку, 3-8 м/с. Тепле повітря протримається до вихідних, а в суботу-неділю пройдуть періодичні дощі та похолодає. А завтра, 11 вересня, скрізь – прекрасна осінь».

За попередніми прогнозами, друга половина вересня буде дещо прохолоднішою на Тернопільщині. Поступово знижуватиметься середньодобова температура повітря, а також почастішають дощі.

Софія Романська